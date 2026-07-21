Карта грибника. Грибные места Казани: топ-10 локаций сезона 2026

Тысячи жителей Казани и гостей республики отправляются на «тихую охоту» в поисках белых, подосиновиков, лисичек и груздей. Мы собрали проверенные локации в радиусе до 70 километров от города, где можно наполнить корзину, не рискуя заблудиться. Рассказываем, куда ехать, какие грибы искать и как не нарушить закон.
Когда и где искать грибы в Татарстане.
По словам старшего преподавателя Института экологии и природопользования КФУ, члена Комиссии по редким видам грибов Республики Татарстан Кима Потапова, сезон в самом разгаре. «Сейчас идут подберезовики, подосиновики, белые грибы. Особенно активно стал плодоносить белый гриб дубовый — это связано с жаркой погодой», — отмечает миколог.
Главные факторы, влияющие на урожай, — влажность и температура. Ключевую роль играет именно влажность. Если вы попали на «волну» плодоношения, урожай будет богатым, но гарантировать его заранее невозможно — всё зависит от погоды.
Топ-10 грибных мест под Казанью.
1. Село Дубъязы (Высокогорский район, ~50 км).
Огромная лесополоса этого села давно стала меккой для казанских грибников. Сюда едут не за количеством, а за качеством. В смешанных лесах растут крепкие подосиновики, россыпи подберёзовиков и ранние маслята. Идеальное место для тех, кто ищет белые шляпки вдали от городской суеты. Здесь же, по словам местных грибников, часто встречаются лисички и грузди.
2. Пригород Лаишево: Атабаево и Сынгели (Лаишевский район, ~60 км).
Несмотря на расстояние, каждую осень берега Волги покрываются палатками и машинами со всей республики. Местные леса богаты сыроежками всех мастей, ярко-жёлтыми лисичками и, если повезёт с погодой, редкими белыми груздями. Отличный вариант для семейной поездки выходного дня. По данным КФУ, в окрестностях посёлка Боровое-Матюшино (Лаишевский район) также есть крупный лесной массив, где можно найти белые грибы и подосиновики.
3. Бывшее село Карташиха (затопленная зона, ориентир — Сынгели, трасса Казань — Атабаево).
Уникальная историческая местность. Старое село ушло под воду при создании Куйбышевского водохранилища ещё в 1950-е годы, но почва осталась невероятно плодородной. Это идеальное место для сбора маслят, которые любят песчаные почвы, а также классических подосиновиков и груздей.
4. Деревня Пановка (Высокогорский район, ~40 км).
Легендарное место среди «ленивых» грибников. За маслятами и лисичками здесь даже не нужно заходить в чащу — они растут прямо вдоль лесных просек и в молодых посадках. Если же углубиться в лес на пару километров, можно найти крупные семьи подберезовиков и подосиновиков.
5. Посёлок Дербышки (Советский район, городская черта).
Обширный лесной массив между городом и федеральной трассой. В сосновых борах и берёзовых рощах ежегодно вырастают целые поляны груздей, опят, подберёзовиков и подосиновиков. Главный плюс — добраться сюда можно на любом автобусе или такси за 15 минут.
6. Озеро Изумрудное (Кировский район, ~20 км).
Самое популярное направление для спонтанной поездки. Пока дети катаются на аттракционах, можно успеть наполнить корзину подосиновиками, маслятами, рыжиками и осенними опятами. Внимание: высокая посещаемость привлекает неопытных грибников, внимательно смотрите под ноги — здесь часто встречаются ядовитые двойники, включая бледную поганку.
7. Озеро Лебяжье (Кировский район, ~15−20 км).
Зелёный оазис на выезде из города. Леса вокруг системы озёр привлекают сотни людей после каждого дождя. Основной «улов» — осенние опята, растущие на старых пнях, а также плотные подосиновики и подберёзовики. Реже попадаются моховики и разноцветные сыроежки.
8. Озеро Глубокое (Кировский район, ~25 км).
Летом это пляжный курорт, а с сентября — тихий грибной край. Вокруг озера раскинулись светлые лиственные леса. Сюда стоит ехать за подосиновиками, поздними опятами, обилием сыроежек и бархатными моховиками.
9. Село Большие Ключи (Зеленодольский район, ~50−60 км).
Рай для ценителей «белой охоты». Важно учитывать, что значительная часть района относится к Волжско-Камскому государственному природному биосферному заповеднику, поэтому собирать грибы нужно строго вне охраняемых зон. В разрешённых окрестностях села находят настоящие белые грибы (боровики), деликатесные рыжики и мясистые подосиновики. Также миколог Ким Потапов рекомендует Айшинское и Красно-Октябрьское лесничества, а также леса вокруг 771−774-го километра — недалеко от Астрономической обсерватории имени Энгельгардта.
10. Деревня Каенсар (Арский район, ~70 км).
Северное направление традиционно радует отсутствием конкуренции. Смешанные леса вокруг деревни богаты классическим набором: подосиновиками, подберёзовиками и хрустящими сыроежками. Удобно добираться как на личном авто, так и на пригородной электричке до станции Куркачи.
Какие грибы собирать в Татарстане сейчас.
По данным Кима Потапова, в лесах республики активно плодоносят:
подберёзовики.
подосиновики.
белые грибы (особенно дубовая форма).
маслята.
грузди.
сыроежки.
волнушки.
лисички.
опята (для опытных грибников).
Важные правила «тихой охоты» и предостережения.
Не ходите в заповедники. Значительная часть Зеленодольского района относится к Волжско-Камскому заповеднику — сбор грибов там запрещён и карается штрафом. Также стоит избегать Верхнеуслонского района (Свияжский заказник).
Избегайте загрязнённых мест. Не собирайте грибы рядом с дорогами, свалками, промышленными предприятиями — они накапливают токсины.
Будьте осторожны с ядовитыми двойниками. В лесах у Изумрудного и Лебяжьего часто находят бледную поганку, которую новички путают с сыроежкой или шампиньоном. Если сомневаетесь — не берите.
Собирайте в корзину, а не в пакет. В жару грибы в пакете быстро портятся. Корзина обеспечивает циркуляцию воздуха.
Не берите старые, червивые или переросшие экземпляры. Они уже невкусны и могут накапливать вредные вещества.
Не полагайтесь на «народные» методы определения ядовитости. Серебряная ложка, лук и чеснок — не работают. Даже один ядовитый гриб может испортить всю корзину.
Берегитесь клещей. Носите закрытую одежду и обувь, используйте репелленты. После похода тщательно осмотрите себя.
Предупредите близких о маршруте. Возьмите с собой воду, еду, заряженный телефон, компас или офлайн-карты.
Редкие грибы, которые нельзя трогать.
В Красную книгу Татарстана занесено более 40 видов грибов. Среди съедобных охраняются трутовик зонтичный и грифола курчавая (последний — также в Красной книге России). Их трогать категорически запрещено.
Грибной сезон в Татарстане в самом разгаре. Удачная «тихая охота» зависит не только от знаний, но и от погоды, внимательности и удачи. Если вы попали на «волну» плодоношения — считайте, что повезло. Если нет — прогулка по лесу всё равно принесёт удовольствие.
Выезжайте рано утром (в 5−6 утра), берите с собой корзину, нож, воду и хорошее настроение. И помните: грибное место, найденное однажды, может стать вашим «секретным» на долгие годы — если не рассказывать о нём всем подряд.