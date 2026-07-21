Карта грибника. Грибные места Казани: топ-10 локаций сезона 2026

Огромная лесополоса этого села давно стала меккой для казанских грибников. Сюда едут не за количеством, а за качеством. В смешанных лесах растут крепкие подосиновики, россыпи подберёзовиков и ранние маслята. Идеальное место для тех, кто ищет белые шляпки вдали от городской суеты. Здесь же, по словам местных грибников, часто встречаются лисички и грузди.