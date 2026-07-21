Блогера Михаила Светова* заочно арестовали по статье о деятельности иноагентов

Суд в Москве заочно арестовал общественника и блогера Михаила Светова*. Ему 20 июля избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Блогеру вменяют нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом свидетельствует картотека Савеловского суда Москвы.
Согласно имеющимся данным, суд вынес соответствующее решение после ходатайства следствия. Общественника уже штрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Блогер уехал из России в 2021 году.
Министерство юстиции между тем включило в список иностранных агентов писателя Дмитрия Петрова*. На сайте ведомства отмечается, что мера применена 17 июля 2026 года. Причины включения писателя в перечень не отмечаются.
*- признаны иностранными агентами в России.