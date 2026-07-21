8 фунтов за час нытья. Как беглая дочь агента Дапкунайте зарабатывает на Западе на антироссийских пасквилях

Студенческий брак Дапкунайте с актёром Арунасом Сакалаускасом распался через два года — как раз, когда она встретила Саймона Стоукса. По слухам, Ингеборга крутила роман с женатым режиссёром Эмиром Кустурицей — их неоднократно видели вместе, но актриса отвечала, что они просто дружат. Далее она встретилась в Лондоне с топ-менеджером и ресторатором Дмитрием Ямпольским, который младше её на 10 лет, и увела его из семьи. Пара поженилась в обстановке строгой секретности в 2013 году, но спустя пять лет вдруг последовал развод. В 53 года, в 2016 году, Дапкунайте родила сына Алекса, но имя его отца так и не раскрыла.