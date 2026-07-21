21 июля в календаре: дeнь вpeднoй eды, переучёта и Прокопий жнец

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп, Федор.
Прокопий жнец.
Святой великомученик Прокопий, память которого отмечается в этот день, жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. Отец Неания (такое имя получил будущий святой Прокопий при рождении) был христианином, но рано умер, поэтому отрока воспитывала мать — язычница Феодосия. Получив прекрасное светское образование, он начал служить императору и быстро продвигался по службе.
В 303 году, когда начались открытые гонения на христиан, Неания отправили в Александрию с заданием беспощадно истреблять приверженцев молодой религии. Однако в дороге с молодым человеком произошло чудо: он увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа. С тех пор Неаний из гонителя христианства превратился в его ревностного защитника. Его мать, узнав об этом, сама пришла к императору с жалобой на сына, отвернувшегося от языческих богов.
Неания арестовали и бросили в тюрьму. Ночью в темницу пришел сам Иисус Христос и совершил таинство крещения, дав узнику новое имя — Прокопий. Мученика подвергали многократным пыткам, заставляли отречься от веры, но он был непреклонен. Более того, многие язычники, видевшие страдания и стойкость Прокопия, обращались к Христу. В конце концов, император, отчаявшись добиться от мученика отречения от веры, приказал казнить его.
На Руси Прокопий был известен под именем Жнеца, или Жатвенника, поскольку с его именин начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы, устраивали угощения.
На Прокопия было принято произносить различные заговоры. Например, такой — чтобы не уставала спина во время жатвы: «Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася (не болела), так бы и мне рабу Божию, жать, да не скудаться». Существовал также заговор на то, чтобы не жалили осы. Он звучал так: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец».
Люди верили, что в этот день на полях появляется камаха (так называли червеца, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги — это предвещает ему благополучие на целый год. Поэтому на Прокопия многие специально выходили в поле — поискать камаху.
С Прокопия начинала поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. «Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили крестьяне. По чернику обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. «В ягодный год дел невпроворот», — такая поговорка появилась не зря. Собирать эту ягоду было делом не простым — мешали комары. «Черника зреет под комариные песни», — замечали люди.
Между тем, чернику считали чуть ли не чудесной ягодой, обладающей поразительными целебными свойствами. Считается, что особенно полезна черника для зрения; также ее нередко использовали при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре.
События.
1613 год — в России венчался на царство родоначальник династии Романовых — Михаил Федорович.
1711 год — Петр I в ходе Прутского похода в европейские владения Турции оказался в окружении.
1774 год — Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор.
1804 год — в России принят первый цензурный устав.
1822 год — основана Первая Мексиканская империя.
1883 год — начал работать Березниковский содовый завод.
1904 год — завершилось строительство Великой Сибирской магистрали.
1917 год — главой российского правительства стал Александр Керенский.
1969 год — человек впервые ступил на поверхность Луны.
1973 год — запущена советская автоматическая межпланетная станция «Марс-4».
1983 год — антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете −89,2°C.
1992 год — открылось движение по Братеевскому мосту в Москве.
1995 год — начался третий кризис в Тайваньском проливе.
1999 год — в Ингушетии мужчинам разрешено иметь четырёх жён.
2010 год — диверсия на Баксанской ГЭС, были повреждены два гидрогенератора, два охранника погибли.
2011 год — завершился последний полёт шаттла «Атлантис». Официально закрыта космическая программа «Спейс шаттл».
2023 год — появление интернет-феномена «Барбенгеймер».
2024 год — 81-летний президент США Джо Байден объявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2024 года.
2025 год — катастрофа J-7 в Дакке, 32 погибших.
В этот день родились.
Александр Македонский (356 до н.э. — 323 до н.э.), македонский царь, полководец.
Жан Пикар (1620 — 1682 г.), французский астроном.
Дезире Арто (1835 — 1907 г.), французская певица бельгийского происхождения.
Василий Соколовский (1897 — 1968 г.), советский военачальник, Маршал Советского Союза.
Эрнест Хемингуэй (1899 — 1961 г.), американский писатель.
Владимир Серов (1910 — 1968 г.), советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР.
Владимир Касатонов (1910 — 1989 г.), советский военачальник, адмирал флота.
Глеб Стриженов (1925 — 1985 г.), советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
Петр Щербаков (1929 — 1992 г.), советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Михаил Задорнов (1948 — 2017 г.), советский и российский писатель-сатирик, драматург, актер.
Нонна Гришаева (1971 г.), российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.
Народные приметы.
Лошадь, пасясь, выходит на бугор — к перемене, к теплу. Коли на Казанскую черница поспевает, то поспела и рожь. Какая погода в этот день — такая же будет и 2 августа. Если воробьи подвижны и драчливы — погода будет хорошей, солнечной. Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день. Дождь без ветра — к продолжительному ненастью. Если после обильного дождя быстро проясняется, то ненастная погода продолжится. Пиявка речная сжимает свое тело в комок — возможен град. Пчелы стали злее — к засухе. Спелые стручки акации говорят, что ржаная нива созрела. Если погода хорошая — можно приступать к севу озимых. Если крестьянин в этот день сено разгребает — его может гроза спалить. Если стирать на Казанскую — водяной может утащить. Если прокопьевский колосок заткнуть за пояс — все лето спина болеть не будет. Если на Казанскую новолуние, то по этому дню судили о погоде на август. Какая погода с утра — такой будет первая его половина, после полудня — вторая. Обычно к этому дню в лесах созревает черника, собирать ее надо в болотистых местах, где много комаров, ведь зреет она под комариный звон. Черника считалась не только вкусной ягодой, но и целебным средством от боли в глазах и в желудке. Этот день часто бывает дождливым. В этот день часто гроза бывает. На Прокопа начинай в огороде прополку.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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