21 июля в календаре: дeнь вpeднoй eды, переучёта и Прокопий жнец

Лошадь, пасясь, выходит на бугор — к перемене, к теплу. Коли на Казанскую черница поспевает, то поспела и рожь. Какая погода в этот день — такая же будет и 2 августа. Если воробьи подвижны и драчливы — погода будет хорошей, солнечной. Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день. Дождь без ветра — к продолжительному ненастью. Если после обильного дождя быстро проясняется, то ненастная погода продолжится. Пиявка речная сжимает свое тело в комок — возможен град. Пчелы стали злее — к засухе. Спелые стручки акации говорят, что ржаная нива созрела. Если погода хорошая — можно приступать к севу озимых. Если крестьянин в этот день сено разгребает — его может гроза спалить. Если стирать на Казанскую — водяной может утащить. Если прокопьевский колосок заткнуть за пояс — все лето спина болеть не будет. Если на Казанскую новолуние, то по этому дню судили о погоде на август. Какая погода с утра — такой будет первая его половина, после полудня — вторая. Обычно к этому дню в лесах созревает черника, собирать ее надо в болотистых местах, где много комаров, ведь зреет она под комариный звон. Черника считалась не только вкусной ягодой, но и целебным средством от боли в глазах и в желудке. Этот день часто бывает дождливым. В этот день часто гроза бывает. На Прокопа начинай в огороде прополку.