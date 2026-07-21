Белорусский медлогопед объяснила белорусам, почему люди после инсульта часто могут произнести только одно или несколько нецензурных слов

О речевом эмболе — патологическом состоянии, при котором человек после перенесенного инсульта теряет способность произносить разные слова и вместо этого многократно, непроизвольно повторяет только одно или несколько слов, часто нецензурных, в интервью изданию «Медицинский вестник» рассказала медицинский логопед Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье» Алеся Деревянко.
«Важно, какие слова мы говорим в течение жизни. Они сохраняются в подкорке головного мозга и остаются там. И когда человек теряет способность управлять своей речью, из него выходит то, чем наполнено его подсознание», — подчеркнула логопед.
Название эмбол происходит от греческого слова embolos (клин, затычка). Это слово буквально «застревает» в речи, блокируя возможность формирования других слов.
А еще Алеся Деревянко объяснила, почему мужчины с хорошими женами после инсультов восстанавливаются хуже.
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