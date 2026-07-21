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Трамп ввёл 50-процентные пошлины на товары из Канады

Трамп принял меры в отношении Канады после ограничений на американские товары.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп принял ряд мер в отношении Оттавы. В том числе он одобрил 50-процентные пошлины на канадские товары. Об этом сказано в материале на сайте Белого дома.

Решение объясняется дискриминационными ограничениями Оттавы в отношении товаров из США. Всего хозяин Белого дома подписал три прокламации о повышении тарифов.

Уточняется, что меры приняты в отношении «определенных товаров» из Канады. О какой конкретно продукции идет речь, не поясняется.

Американский лидер также выступил с обвинениями в адрес Канады. Политик потребовал добавить всю сумму убытков США от пожаров к импортным пошлинам, действующим в отношении страны. По мнению Дональда Трампа, ЧП в Канаде стало прямым следствием халатности.

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