Лидера картеля «Синалоа» приговорили к пожизненному заключению в США

Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля «Синалоа» Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль-Майо к пожизненному заключению, сообщил федеральный прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Джозеф Носелла.
— Исмаэл Самбада Гарсия, также известный как Эль-Майо, был приговорен к пожизненному заключению, — сказал Носелла.
Прокурор также отметил, что Самбада был крупнейшим наркоторговцем этого века, а пожизненное заключение без связи с семьей и внешним миром является подходящим наказанием за причиненный им вред.
В 2024 году Самбада был задержан в аэропорту Эль-Пасо (штат Техас) по подозрению в убийствах, отмывании денег и наркоторговле. В августе прошлого года он признал вину в управлении преступной группировкой.
Самбада начал свою преступную деятельность в 1980-е годы в картеле Гвадалахары, где познакомился с Хоакином Гусманом по прозвищу Эль-Чапо. Позднее они создали собственный наркокартель в штате Синалоа, который считается одной из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире, передает ТАСС.
Силовики ликвидировали лидера одного из крупнейших мексиканских наркокартелей «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Он входил в список самых разыскиваемых преступников, а в США, куда его картель поставлял наркотики, обещали за поимку бандита награду в 15 миллионов долларов. После убийства Эль Менчо в Мексике начались массовые беспорядки с перестрелками, поджогами и убийствами. Кем был Эль Менчо и кто может стать его преемником, разбиралась «Вечерняя Москва».