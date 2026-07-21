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Лидера картеля «Синалоа» приговорили к пожизненному заключению в США

Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля «Синалоа» Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль-Майо к пожизненному заключению, сообщил федеральный прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Джозеф Носелла.

Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля «Синалоа» Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль-Майо к пожизненному заключению, сообщил федеральный прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Джозеф Носелла.

— Исмаэл Самбада Гарсия, также известный как Эль-Майо, был приговорен к пожизненному заключению, — сказал Носелла.

Прокурор также отметил, что Самбада был крупнейшим наркоторговцем этого века, а пожизненное заключение без связи с семьей и внешним миром является подходящим наказанием за причиненный им вред.

В 2024 году Самбада был задержан в аэропорту Эль-Пасо (штат Техас) по подозрению в убийствах, отмывании денег и наркоторговле. В августе прошлого года он признал вину в управлении преступной группировкой.

Самбада начал свою преступную деятельность в 1980-е годы в картеле Гвадалахары, где познакомился с Хоакином Гусманом по прозвищу Эль-Чапо. Позднее они создали собственный наркокартель в штате Синалоа, который считается одной из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире, передает ТАСС.

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