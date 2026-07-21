В СФ предупредили о мошенничестве с «жилищными проверками»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мошенники начали рассылать сообщения от якобы Государственной жилищной инспекции с информацией о «нарушениях». В эти сообщения злоумышленники добавляют фишинговые ссылки, по которым адресату предлагают «ознакомиться с материалами дела», переход по ним чреват потерей личных данных и доступа к «Госуслугам», рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«В мессенджере приходит сообщение якобы от Государственной жилищной инспекции. В нем указаны фамилия, имя и отчество получателя, говорится о завершении проверки жилого объекта, возможных нарушениях при перепланировке и уже вынесенном постановлении. Чтобы ознакомиться с материалами дела, предлагают перейти по ссылке», — рассказал сенатор.
«Расчет здесь простой: слова “проверка”, “нарушение” и “постановление” должны заставить человека действовать быстро, не обдумывая риски и последствия. Особенно убедительно такое сообщение может выглядеть для тех, кто недавно делал ремонт, менял планировку или покупал квартиру», — добавил он.
При этом, как отметил Шейкин, в тексте отсутствует главное: адрес объекта, дата и основание проверки, информация о конкретном нарушении, сведения о должностном лице и порядке обжалования. Вместо полноценного документа человек получает ссылку, по которой он якобы может ознакомиться с подробностями, объяснил парламентарий. «Именно ссылка и является главной опасностью такого сообщения. Она может вести на поддельный сайт, где попросят войти через “Госуслуги”, указать персональные данные, ввести код из СМС, скачать вредоносный файл или оплатить якобы штраф, госпошлину либо доступ к документам», — сказал сенатор.
Важно понимать, что фамилия получателя и номер постановления «сами по себе ничего не подтверждают», поскольку персональные данные «могут быть взяты из утечек», а номер документа «придуман для убедительности», объяснил Шейкин. «Если вам поступило такое сообщение, не нужно открывать ссылку и связываться с отправителем. Проверять информацию следует через официальный сайт жилищной инспекции своего региона, “Госуслуги” или по телефону, указанному на официальном ресурсе ведомства», — заключил он.