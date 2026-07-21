В СФ предупредили о мошенничестве с «жилищными проверками»

При этом, как отметил Шейкин, в тексте отсутствует главное: адрес объекта, дата и основание проверки, информация о конкретном нарушении, сведения о должностном лице и порядке обжалования. Вместо полноценного документа человек получает ссылку, по которой он якобы может ознакомиться с подробностями, объяснил парламентарий. «Именно ссылка и является главной опасностью такого сообщения. Она может вести на поддельный сайт, где попросят войти через “Госуслуги”, указать персональные данные, ввести код из СМС, скачать вредоносный файл или оплатить якобы штраф, госпошлину либо доступ к документам», — сказал сенатор.