Врач Хвостов назвал парадоксальный способ улучшить сон в жару

Хвостов добавил, что самой здоровой позой для сна сомнологи признают положение на боку, особенно на левом. Это связано с тем, что такое положение уменьшает кислотный рефлюкс и облегчает дыхание. «А вот сон на спине, хоть и полезен для позвоночника, усугубляет храп и опасен при апноэ», — отметил врач.