Врач Хвостов назвал парадоксальный способ улучшить сон в жару

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Засыпание в жару, вопреки заблуждениям, позволит облегчить не холодный душ, а теплая ванна для ног или рук. Она поспособствует расширению сосудов и более быстрому погружению в сон, сообщил ТАСС замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Хвостов.
«Чтобы быстро заснуть в жару, наука советует не ледяной душ, а теплую ванну для ног или рук — парадоксальное расширение сосудов помогает телу резко сбросить внутреннюю температуру и подает мозгу сигнал “отбой”, — сказал собеседник агентства.
Хвостов добавил, что самой здоровой позой для сна сомнологи признают положение на боку, особенно на левом. Это связано с тем, что такое положение уменьшает кислотный рефлюкс и облегчает дыхание. «А вот сон на спине, хоть и полезен для позвоночника, усугубляет храп и опасен при апноэ», — отметил врач.