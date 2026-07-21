Автобус насмерть сбил историка Владимира Кащеева в Саратове

Владимир Кащеев был выдающимся специалистом в области античной истории и классической филологии, в саратовском университете имени Чернышевского он был профессором кафедры истории древнего мира. В частности, многие его труды посвящены изучению влияния античного наследия на творчество А. П. Чехова.