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Автобус насмерть сбил историка Владимира Кащеева в Саратове

70-летний доктор наук попал под автобус около университета, в котором работал.

Источник: Комсомольская правда

Выдающийся российский историк Владимир Кащеев погиб в Саратове. Речь идёт о ДТП, информирует издание «РГ», ссылаясь на источник. Сообщается, что 70-летний доктор наук попал под автобус в центре города, около здания университета, где он работал.

Владимир Кащеев был выдающимся специалистом в области античной истории и классической филологии, в саратовском университете имени Чернышевского он был профессором кафедры истории древнего мира. В частности, многие его труды посвящены изучению влияния античного наследия на творчество А. П. Чехова.

Ранее миллиардер Михаил Смирнов погиб в жутком ДТП в Ленобласти. Сообщалось, что произошло лобовое столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что три человека погибли в страшном ДТП с Toyota Prado на трассе «Новороссия» в Ростовской области. Внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил легковушку.