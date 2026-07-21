В Роспотребнадзоре рассказали, как туристам не заболеть за границей

Для защиты от укусов насекомых рекомендуется применять репелленты. При обнаружении присасывания клещей, следов укусов кровососущих насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений нужно немедленно обратиться к врачу. Желательно сделать заблаговременно все необходимые прививки, в том числе против кори и других инфекций.