Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, как туристам не заболеть за границей

Роспотребнадзор: туристам нужно соблюдать гигиену, чтобы не заболеть за границей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Чтобы поездка за рубеж прошла без последствий для здоровья, необходимо оценивать эпидемические риски перед поездкой, соблюдать правила личной гигиены, не употреблять лед, пить и есть качественные продукты, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

«Поездки за границу часто сопряжены с рисками заразиться тем или иным инфекционным заболеванием. Важно уточнять у туроператоров сведения об эпидситуации в стране планируемого пребывания, а при заключении договора — проверить наличие медицинской страховки», — говорится в сообщении.

Туристам также следует употреблять только качественную и безопасную пищу и воду. Кроме того, нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды. Мясо, рыба и морепродукты обязательно должны быть термически обработаны. А овощи и фрукты необходимо тщательно промывать чистой водой.

«Не пробуйте незнакомые продукты, не покупайте еду на рынках, не пробуйте угощения, приготовленные местными жителями. При необходимости приобретайте продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены», — уточнили в надзорном ведомстве.

Для защиты от укусов насекомых рекомендуется применять репелленты. При обнаружении присасывания клещей, следов укусов кровососущих насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений нужно немедленно обратиться к врачу. Желательно сделать заблаговременно все необходимые прививки, в том числе против кори и других инфекций.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше