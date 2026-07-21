Двое индийцев похитили бриллиант в Сингапуре и были задержаны в аэропорту

Двое туристов из Индии украли из ювелирного магазина в Сингапуре бриллиант почти за 200 тысяч долларов (около 15,6 миллиона рублей) и попались в аэропорту. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает портал The Straits Times.
Инцидент произошел 19 июня, приговор злоумышленникам был вынесен 17 июля. 41-летний Мангролия Маноджкумар Курджибхай и 30-летний Серасия Милан Рамникбхай посетили ювелирный магазин «Дианоче» в китайском квартале. Один из них пронес во рту поддельный бриллиант, изготовленный в Индии.
В магазине туристы попросили показать им камень весом 4,95 карата, а когда продавец отвлекся, заменили его на фальшивый. После этого Курджибхай сказал, что они подумают о покупке, и мужчины ушли. Подлинник Рамникбхай вынес во рту.
Действия пары зафиксировали камеры видеонаблюдения. В тот же день злоумышленников задержали в аэропорту Чанги при попытке улететь на родину. Курджибхая приговорили к двум годам, двум месяцам и двум неделям тюремного заключения. Дело Рамникбхая находится на рассмотрении, говорится в сообщении.
Ранее таможенники задержали в аэропорту Шереметьево иностранку, прилетевшую из Пекина. Женщина привезла с собой незадекларированные драгоценности на 12 миллионов рублей.