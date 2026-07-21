Московские аэропорты временно работают с ограничениями: что нужно знать пассажирам

В ночь на 21 июля в двух столичных аэропортах РФ ввели ограничения на полеты. Авиагавань Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы. Аэропорт Домодедово выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Так сказано в материалах Росавиации в «Макс».