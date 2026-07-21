Московские аэропорты временно работают с ограничениями: что нужно знать пассажирам

В ночь на 21 июля в двух столичных аэропортах РФ ввели ограничения на полеты. Авиагавань Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы. Аэропорт Домодедово выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Так сказано в материалах Росавиации в «Макс».
Ограничения действуют с 01:15 по московскому времени. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов, добавили в Росавиации.
«Аэропорт ДОМОДЕДОВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.
Прошлой ночью ряд российских аэропортов также работали в ограниченном режиме. Меры безопасности усилили в Домодедово, Жуковском и авиагавани Калуги.