Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские аэропорты временно работают с ограничениями: что нужно знать пассажирам

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты.

В ночь на 21 июля в двух столичных аэропортах РФ ввели ограничения на полеты. Авиагавань Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы. Аэропорт Домодедово выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Так сказано в материалах Росавиации в «Макс».

Ограничения действуют с 01:15 по московскому времени. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов, добавили в Росавиации.

«Аэропорт ДОМОДЕДОВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Прошлой ночью ряд российских аэропортов также работали в ограниченном режиме. Меры безопасности усилили в Домодедово, Жуковском и авиагавани Калуги.