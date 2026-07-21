Тележки с икрой исчезли: На Камчатке рассказали о борьбе с нелегальным вывозом деликатеса

Солодов считает, что действующий на Камчатке эксперимент необходимо перевести на постоянную основу. При этом автоматически распространять его на всю Россию губернатор не предлагает: в других регионах икру можно вывозить не только самолётами, но также автомобильным и железнодорожным транспортом.