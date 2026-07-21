Хирурги спасли пациентку от смертельной аневризмы головного мозга

Хирурги Регионального сосудистого центра Приморской краевой клинической больницы № 1 провели операцию 47-летней жительнице Партизанска с разрывом аневризмы базилярной артерии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Женщина была доставлена в медицинское учреждение с острым кровоизлиянием. Врачи приняли решение о малоинвазивном вмешательстве, в ходе которого установили стент в поврежденный сосуд. Это позволило остановить кровотечение и предотвратить угрозу повторного разрыва.
Оперативное вмешательство прошло успешно. После стабилизации состояния пациентка переведена для дальнейшего наблюдения в отделение неврологии, где продолжает восстановительное лечение.
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