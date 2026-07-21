Хирурги спасли пациентку от смертельной аневризмы головного мозга

Женщина была доставлена в медицинское учреждение с острым кровоизлиянием. Врачи приняли решение о малоинвазивном вмешательстве, в ходе которого установили стент в поврежденный сосуд. Это позволило остановить кровотечение и предотвратить угрозу повторного разрыва.