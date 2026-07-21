В России займутся созданием ИИ для управления группами роботов

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Институт искусственного интеллекта AIRI вместе с Новосибирским госуниверситетом создадут лабораторию индустриального ИИ. Это позволит разработать систему для интеллектуального управления группами роботов, а также моделей для физики, биомедицины и астрономии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
При управлении группами роботов часто возникают сбои, поскольку машины дублируют задачи, сталкиваются друг с другом или теряют координацию в меняющихся условиях. Из-за этого падает общая эффективность работы, а оператору приходится вручную корректировать действия каждого робота, что быстро приводит к перегрузке. Разработка ИИ системы позволит решить эти проблемы и обеспечит четкое распределение задач, адаптацию к изменениям и устойчивый контроль даже при увеличении числа роботов в группе.
«Новосибирский государственный университет и Институт AIRI подписали соглашение о создании совместной лаборатории индустриального искусственного интеллекта. Новое подразделение будет развиваться на базе Института интеллектуальной робототехники НГУ и заниматься разработкой систем прогнозирования отказов оборудования, интеллектуального управления группами роботов, генеративных моделей для задач физики, биомедицины и астрономии», — рассказали в пресс-службе.
В первый год работы лаборатории планируется набрать группу студентов НГУ и сформировать исследовательские команды по пяти ключевым направлениям лаборатории: многоагентные системы управления роевой робототехникой и анализ промышленных данных, интеллектуальная диагностика промышленного оборудования, физически-информированные модели, генеративный ИИ для науки и медицины. За каждой командой будет закреплен научный руководитель и ментор из AIRI, имеющий опыт реализации прикладных ИИ-проектов. К концу первого года планируется создать программные прототипы, а к концу третьего — работающие прототипы технологий, например, систем прогнозирования отказов оборудования, интеллектуального управления группами роботов, генеративных моделей для задач физики, биомедицины и астрономии, готовых к пилотной апробации на предприятиях-партнерах.
В вузе подчеркнули, что среди потенциальных партнеров лаборатории — предприятия нефтегазовой, энергетической, металлургической, химической, машиностроительной и горнодобывающей отраслей; производители аккумуляторов, систем накопления энергии и компании, занимающиеся электрохимическими технологиями; разработчики робототехнических комплексов, автономного транспорта, логистических систем и беспилотных решений; медицинские организации, биотехнологические компании и научные институты; российские и международные исследовательские лаборатории и ИТ-компании.