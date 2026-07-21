В России займутся созданием ИИ для управления группами роботов

В первый год работы лаборатории планируется набрать группу студентов НГУ и сформировать исследовательские команды по пяти ключевым направлениям лаборатории: многоагентные системы управления роевой робототехникой и анализ промышленных данных, интеллектуальная диагностика промышленного оборудования, физически-информированные модели, генеративный ИИ для науки и медицины. За каждой командой будет закреплен научный руководитель и ментор из AIRI, имеющий опыт реализации прикладных ИИ-проектов. К концу первого года планируется создать программные прототипы, а к концу третьего — работающие прототипы технологий, например, систем прогнозирования отказов оборудования, интеллектуального управления группами роботов, генеративных моделей для задач физики, биомедицины и астрономии, готовых к пилотной апробации на предприятиях-партнерах.