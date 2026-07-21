Пожилая пара погибла от нападения медведя в Канаде

В Канаде медведь растерзал пожилых супругов. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает The Sun.
В середине июля 70-летние Джей и Деб Макдональд отправились отдохнуть и порыбачить на берегу водохранилища Мактавиш в провинции Квебек. Через некоторое время они перестали отвечать на звонки родных, которые обратились в полицию.
В ходе поисковой операции сотрудники полиции обнаружили останки Джея на берегу водоема, а его жены — возле домика, где они остановились. На пенсионеров напал медведь. В пятницу, 17 июля, зверя удалось выследить и ликвидировать.
Точные обстоятельства случившегося пока не установлены. Сотрудники полиции официально не подтвердили, что найдены именно Джей и Деб, хотя их опознали родственники, говорится в сообщении.
2 июня в японском городе Фукусима медведь проник на территорию завода и напал сразу на четырех человек, после чего сбежал. Всех пострадавших доставили в больницу. Полиция посчитала, что медведь все еще находился в городе, и власти в связи с угрозой нападения животного отменили занятия в школах.