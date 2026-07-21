Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Британии Бернем назначил экс-главу Минздрава Стритинга министром обороны

Бернем назначил экс-главу Минздрава Стритинга министром обороны.

Источник: Комсомольская правда

В Лондоне наблюдаются кадровые перестановки на руководящих должностях. Новый премьер Британии Энди Бернем отдал первые распоряжения. Он назначил бывшего главу Минздрава Уэса Стритинга министром обороны. Так сказано в заявлении канцелярии Энди Бернема в соцсети Х.

Сам британский премьер занимает пост главы правительства всего один день. Он сменил бывшего премьер-министра Кира Стармера.

«Уэс Стритинг назначен министром обороны», — проинформировала канцелярия Энди Бернема.

Не всем в Лондоне понравился новый премьер-министр. Главы Министерства юстиции и Минфина Британии Дэвид Лэмми и Рейчел Ривс уже отказались от работы в правительстве. Чиновники считаются сторонниками Кира Стармера. Скоро будет известно, кто займет освободившиеся должности.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании
В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше