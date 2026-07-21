Премьер Британии Бернем назначил экс-главу Минздрава Стритинга министром обороны

В Лондоне наблюдаются кадровые перестановки на руководящих должностях. Новый премьер Британии Энди Бернем отдал первые распоряжения. Он назначил бывшего главу Минздрава Уэса Стритинга министром обороны. Так сказано в заявлении канцелярии Энди Бернема в соцсети Х.
Сам британский премьер занимает пост главы правительства всего один день. Он сменил бывшего премьер-министра Кира Стармера.
«Уэс Стритинг назначен министром обороны», — проинформировала канцелярия Энди Бернема.
Не всем в Лондоне понравился новый премьер-министр. Главы Министерства юстиции и Минфина Британии Дэвид Лэмми и Рейчел Ривс уже отказались от работы в правительстве. Чиновники считаются сторонниками Кира Стармера. Скоро будет известно, кто займет освободившиеся должности.