Актер Артур Смольянинов* избежал оплаты долгов по кредитам на 100 тысяч рублей

Российский актер Артур Смольянинов* накопил долг по кредитам на более чем 100 тысяч рублей. Но ему удалось избежать оплаты задолженности. Так свидетельствуют материвлы судебных приставов, транслирует РИА Новости.
Исполнительное производство в отношении актера прекратили в январе. Решение принято из-за «отсутствия возможности установить местоположение должника либо его активов», говорится в материалах.
За актером не числится неоконченных производств. Ранее в его отношении подали три иска. Исполнительные производства были открыты в декабре 2025 года.
Столичный суд 20 июля заочно арестовал блогера Михаила Светова**. Общественника обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента. Он покинул Россию в 2021 году.
* признан иностранным агентом в России, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** признан иностранным агентом в России.