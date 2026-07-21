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Актер Артур Смольянинов* избежал оплаты долгов по кредитам на 100 тысяч рублей

Смольянинов* избежал оплаты задолженности по кредитам.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Артур Смольянинов* накопил долг по кредитам на более чем 100 тысяч рублей. Но ему удалось избежать оплаты задолженности. Так свидетельствуют материвлы судебных приставов, транслирует РИА Новости.

Исполнительное производство в отношении актера прекратили в январе. Решение принято из-за «отсутствия возможности установить местоположение должника либо его активов», говорится в материалах.

За актером не числится неоконченных производств. Ранее в его отношении подали три иска. Исполнительные производства были открыты в декабре 2025 года.

Столичный суд 20 июля заочно арестовал блогера Михаила Светова**. Общественника обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента. Он покинул Россию в 2021 году.

* признан иностранным агентом в России, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** признан иностранным агентом в России.