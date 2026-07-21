Хирурги Приморья спасли пациентку от разрыва аневризмы головного мозга

В Приморской краевой клинической больнице № 1 спасли жизнь 47-летней жительнице Партизанска с разрывом аневризмы базилярной артерии, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«Это жизнеугрожающее состояние, при котором кровоизлияние может привести к тяжёлым осложнениям, включая инсульт», — говорится в сообщении.
Пациентка была срочно доставлена в Региональный сосудистый центр, где бригада специалистов под руководством нейрохирурга и врача-эндоваскулярного хирурга провела эндоваскулярное вмешательство: установили стент и выполнили эмболизацию аневризмы. Благодаря оперативной и точной работе медиков повторное кровоизлияние удалось предотвратить.
Сейчас женщина в сознании и проходит дальнейшее лечение в отделении неврологии.
Напомним, что врачи Дальнегорской центральной городской больницы спасли жизнь пациенту с тяжелейшим сосудистым повреждением. Мужчина поступил в стационар с ножевым ранением ноги.