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Хирурги Приморья спасли пациентку от разрыва аневризмы головного мозга

Женщина поступила с разрывом базилярной артерии.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморской краевой клинической больнице № 1 спасли жизнь 47-летней жительнице Партизанска с разрывом аневризмы базилярной артерии, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

«Это жизнеугрожающее состояние, при котором кровоизлияние может привести к тяжёлым осложнениям, включая инсульт», — говорится в сообщении.

Пациентка была срочно доставлена в Региональный сосудистый центр, где бригада специалистов под руководством нейрохирурга и врача-эндоваскулярного хирурга провела эндоваскулярное вмешательство: установили стент и выполнили эмболизацию аневризмы. Благодаря оперативной и точной работе медиков повторное кровоизлияние удалось предотвратить.

Сейчас женщина в сознании и проходит дальнейшее лечение в отделении неврологии.

Напомним, что врачи Дальнегорской центральной городской больницы спасли жизнь пациенту с тяжелейшим сосудистым повреждением. Мужчина поступил в стационар с ножевым ранением ноги.