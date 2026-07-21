Хирурги Приморья спасли пациентку от разрыва аневризмы головного мозга

Пациентка была срочно доставлена в Региональный сосудистый центр, где бригада специалистов под руководством нейрохирурга и врача-эндоваскулярного хирурга провела эндоваскулярное вмешательство: установили стент и выполнили эмболизацию аневризмы. Благодаря оперативной и точной работе медиков повторное кровоизлияние удалось предотвратить.