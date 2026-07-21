Хоккейный клуб «Амур» собрал средства для бывшего вратаря Мурыгина

Мурыгину 39 лет. Он является воспитанником «Амура» и выступал за хабаровский клуб в 2005—2014 годах, а также в сезоне-2018/2019. В Континентальной хоккейной лиге голкипер также защищал цвета «Локомотива», «Металлурга», «Авангарда», «Торпедо», «Нефтехимика» и «Куньлуня». В сезоне-2015/201616 он установил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии — 302 минуты 11 секунд.