Хоккейный клуб «Амур» собрал средства для бывшего вратаря Мурыгина

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» организовал сбор средств для бывшего вратаря команды Алексея Мурыгина, у которого повторно диагностировали рак. Об этом ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Клуб собрал денег и помогает. Это достаточно серьезно. И парню, конечно, стоит пожелать здоровья. Дай бог ему здоровья», — сказал Демешин.
В мае пресс-служба «Амура» сообщила, что бывшему голкиперу команды Мурыгину повторно диагностировали рак. Вратарь проходил курс химиотерапии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В 2019 году спортсмен уже перенес онкологическое заболевание и смог добиться ремиссии.
Мурыгину 39 лет. Он является воспитанником «Амура» и выступал за хабаровский клуб в 2005—2014 годах, а также в сезоне-2018/2019. В Континентальной хоккейной лиге голкипер также защищал цвета «Локомотива», «Металлурга», «Авангарда», «Торпедо», «Нефтехимика» и «Куньлуня». В сезоне-2015/201616 он установил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии — 302 минуты 11 секунд.