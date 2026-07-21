Умер американский певец Джим Гилстрап, исполнитель хита Swing Your Daddy

В Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет умер американский певец Джим Гилстрап, известный по хиту Swing Your Daddy, сообщает TMZ со ссылкой на его семью.
Музыкант скончался 18 июля по естественным причинам. Гилстрап более полувека выступал на сцене и получил известность как сессионный вокалист, сотрудничавший со Стиви Уандером.
Певец участвовал в создании композиции You Are the Sunshine of My Life, которая была номинирована на премию «Грэмми». Также он исполнил музыкальную тему к популярному американскому ситкому «Добрые времена» и записал хиты Swing Your Daddy и I'm on Fire, говорится в сообщении.