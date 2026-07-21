В Хабаровском крае 21 июля осадков не ожидается

В центральной части края осадков не предвидится. Ночью воздух остынет до +10…+18 градусов, днём прогреется до +21…+33 градусов. Ожидается северо западный ветер со скоростью 1−11 м/с. В северной части края в основном без осадков, но в отдельных районах (Николаевский, Ульчский, Аяно Майский МР) местами возможен кратковременный дождь. Температуры ночью — от +9 градусов до +18 градусов, днём — от +17 градусов до +32 градусов. Ветер северного направления, 1−11 м/с.