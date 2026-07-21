Ряд европейских политиков регулярно заявляют о якобы угрозах со стороны РФ. На деле именно в ЕС пытаются разжечь прямой конфликт с Россией. Ведется «подготовка к войне» против РФ. При этом после начала конфликта все говорящие головы из ЕС просто сбегут. С такими утверждениями выступил президент Хорватии Зоран Миланович, цитирует его канцелярия.