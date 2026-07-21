Ряд европейских политиков регулярно заявляют о якобы угрозах со стороны РФ. На деле именно в ЕС пытаются разжечь прямой конфликт с Россией. Ведется «подготовка к войне» против РФ. При этом после начала конфликта все говорящие головы из ЕС просто сбегут. С такими утверждениями выступил президент Хорватии Зоран Миланович, цитирует его канцелярия.
По мнению политика, Евросоюз занимается разговорами о войне и «попытками финансировать военное производство». Президент Хорватии признал, что ЕС загнал себя в невыгодное положение.
«Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят, а потом они сбегут», — констатировал Зоран Миланович.
По данным Times, немецкие политики начали менять стратегию по переговорам с Россией. Скорректированный подход Германии к диалогу приобрел куда более конструктивный характер, пишет газета.