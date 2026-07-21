ЛДПР предложила уменьшать ставку НДФЛ с каждым новым ребенком

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о снижении ставки НДФЛ для родителей с каждым новым ребенком вплоть до полного освобождения от уплаты налога семей с пятью и более детьми. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.
«Поддержка семей с детьми — это не только льготы, пособия, но и разумная налоговая политика. Мы считаем, что необходимо кардинально пересмотреть подход к налоговой системе и уменьшать ставку подоходного налога с появлением каждого нового ребенка в семье. А тех родителей, кто подарил жизнь пятерым и более детям, необходимо в принципе освободить от каких-либо платежей, отменив для данной категории уплату НДФЛ», — заявил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Согласно законопроекту, для родителей одного ребенка предлагается установить ставку НДФЛ в размере 10%, для родителей двух детей — 5%, для семей с тремя или четырьмя детьми — 3%. Семьи, воспитывающие пять и более детей, предлагается полностью освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. Пониженные ставки будут применяться при условии, что доход налогоплательщика (родителя) за налоговый период не превышает 2,4 млн рублей.
Законопроект также предусматривает сохранение права на пониженные налоговые ставки для родителей, чьи совершеннолетние дети продолжают обучение по очной форме до достижения ими 23 лет. Как отмечается в пояснительной записке, это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период получения детьми среднего профессионального или высшего образования.
По мнению авторов инициативы, снижение налоговой нагрузки позволит увеличить располагаемые доходы семей, которые смогут направить дополнительные средства на воспитание детей, улучшение жилищных условий, образование и медицинское обслуживание.