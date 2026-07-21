ЛДПР предложила уменьшать ставку НДФЛ с каждым новым ребенком

«Поддержка семей с детьми — это не только льготы, пособия, но и разумная налоговая политика. Мы считаем, что необходимо кардинально пересмотреть подход к налоговой системе и уменьшать ставку подоходного налога с появлением каждого нового ребенка в семье. А тех родителей, кто подарил жизнь пятерым и более детям, необходимо в принципе освободить от каких-либо платежей, отменив для данной категории уплату НДФЛ», — заявил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.