ЦБ предлагает заводить подросткам электронные кошельки лишь с согласия родителей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России в целях борьбы с дропперством предложил сделать согласие родителей обязательным условием для регистрации несовершеннолетними электронных средств платежа (ЭСП). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.
По информации газеты, инициатива ЦБ затронет подростков в возрасте от 14 до 18 лет, оформлять ЭСП для них предлагается только с согласия родителей, усыновителей или попечителей.
«Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц, дропов. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято», — отметили «Известиям» в ЦБ РФ.
Предложение Банка России готовы поддержать в Минцифры после доработки инициативы и ее согласования с другими ведомствами, пишет газета. «Говорить о конкретных деталях и финальной версии документа преждевременно. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде», — добавили изданию в министерстве.