ЦБ предлагает заводить подросткам электронные кошельки лишь с согласия родителей

Предложение Банка России готовы поддержать в Минцифры после доработки инициативы и ее согласования с другими ведомствами, пишет газета. «Говорить о конкретных деталях и финальной версии документа преждевременно. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде», — добавили изданию в министерстве.