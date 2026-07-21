Робот-гуманоид за $57 тысяч начнёт преподавать в школах Нью-Йорка

Школьники познакомятся с новым преподавателем в сентябре. Внешне Салли напоминает человека, у неё каштановые волосы и латексная кожа. Робот умеет двигать руками. При этом аппарат не будет передвигаться по классу, поскольку его ноги остаются неподвижными.