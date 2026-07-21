В мэрии Владивостока рассказали, сколько голосов нужно для решения судьбы Миллионки

Администрация Владивостока разъяснила порядок проведения общего собрания собственников дома № 3а на улице Семеновской, где жильцы должны определить, останется ли многоквартирный дом в границах территории комплексного развития (КРТ) или будет исключен из проекта. Как сообщили журналисту ИА PrimaMedia в мэрии, а решение будет зависеть не от простого большинства участников собрания.
Как пояснили редакции в администрации Владивостока, общее собрание будет считаться состоявшимся только при наличии кворума — если в нем примут участие собственники жилых помещений или их представители, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников жилых помещений дома.
При этом для исключения многоквартирного дома из границ территории комплексного развития недостаточно простого большинства участников собрания.
Решение общего собрания по вопросу об исключении многоквартирного дома из границ территории, подлежащей комплексному развитию, принимается не менее чем одной третью голосов собственников жилых помещений либо их представителей от общего числа голосов собственников жилых помещений в многоквартирном доме.
В администрации также подчеркнули, что при принятии решения учитываются только голоса собственников жилых помещений (или их представителей). Голоса владельцев нежилых помещений при рассмотрении вопроса об исключении дома из границ КРТ не учитываются. Такой порядок установлен пунктом 1.3 статьи 46 Жилищного кодекса РФ.
Собственники помещений во «дворе-колодце» начнут голосование по участию Миллионки в КРТ 21 июля.
Напомним, ранее администрация Владивостока сообщила о проведении общего собрания собственников дома № 3а на улице Семеновской. Очная часть собрания состоится 21 июля. Дом расположен на территории исторического квартала Миллионка, где власти планируют реализовать проект комплексного развития территории. Собственникам предстоит решить, останется ли дом в границах КРТ или будет исключен из проекта.
Общественная дискуссия вокруг Миллионки развернулась после публикации вместе с постановлением администрации Владивостока эскизов комплексного развития территории исторического квартала. Наибольшее внимание привлек проект реконструкции знаменитого двора-колодца на Семёновской, 3а, который многие жители, экскурсоводы, историки и краеведы сочли несоответствующим историческому облику этого места.
Представители культурного сообщества открыто выступили с критикой предложенной концепции. В администрации Владивостока, в свою очередь, заявили, что опубликованные изображения являются лишь предварительными эскизами мастер-плана, а окончательного проекта реконструкции пока не существует.
Тема будущего Миллионки в последние недели стала предметом широкой общественной дискуссии. На экспертной встрече «Миллионка. Между прошлым и будущим» (16+) архитекторы, реставраторы, историки, представители бизнеса и городского сообщества обсуждали, как сохранить историческую среду квартала и при этом дать ей новую жизнь.
ИА PrimaMedia продолжает следить за развитием ситуации и публикует мнения представителей культурного сообщества о будущем Миллионки. Все материалы по теме собраны под хештегом #Спасти Миллионку.
«Бетонные коробки, обшитые сайдингом, Родиной быть не могут» — историк о будущем Миллионки.