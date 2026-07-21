В мэрии Владивостока рассказали, сколько голосов нужно для решения судьбы Миллионки

Администрация Владивостока разъяснила порядок проведения общего собрания собственников дома № 3а на улице Семеновской, где жильцы должны определить, останется ли многоквартирный дом в границах территории комплексного развития (КРТ) или будет исключен из проекта. Как сообщили журналисту ИА PrimaMedia в мэрии, а решение будет зависеть не от простого большинства участников собрания.