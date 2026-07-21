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Безуглая предрекла Сырскому «кровавую» отставку

Увольнение главкома украинских войск Александра Сырского будет «кровавым», он покинет свой пост по воле народа Украины, заявила Марьяна Безуглая.

Источник: Аргументы и факты

Увольнение главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского будет «кровавым», заявила Марьяна Безуглая.

Украинский парламентарий уточнила, что Сырский покинет пост главкома украинских войск с позором.

«Александр Станиславович, если бы у вас была честь, ваше заявление уже лежало бы на столе у Зеленского. Но нет — вас следует выкорчевывать, болезненно, с кровью», — написала Безуглая в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Сырский покинет свой пост по воле народа Украины.

Напомним, на Украине продолжаются акции в поддержку экс-министра обороны Михаила Фёдорова. Основной причиной отставки Фёдорова эксперты называют его конфликт с Сырским. В украинских СМИ появились сообщения об отставке Сырского, в Киеве опровергли эту информацию.

По словам бывшего заместителя министра обороны Украины Сергея Стерненко, Сырский отдал распоряжение о срочном возвращении из отпусков военнослужащих, поддержавших Фёдорова.

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Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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