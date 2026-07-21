Увольнение главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского будет «кровавым», заявила Марьяна Безуглая.
Украинский парламентарий уточнила, что Сырский покинет пост главкома украинских войск с позором.
«Александр Станиславович, если бы у вас была честь, ваше заявление уже лежало бы на столе у Зеленского. Но нет — вас следует выкорчевывать, болезненно, с кровью», — написала Безуглая в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Сырский покинет свой пост по воле народа Украины.
Напомним, на Украине продолжаются акции в поддержку экс-министра обороны Михаила Фёдорова. Основной причиной отставки Фёдорова эксперты называют его конфликт с Сырским. В украинских СМИ появились сообщения об отставке Сырского, в Киеве опровергли эту информацию.
По словам бывшего заместителя министра обороны Украины Сергея Стерненко, Сырский отдал распоряжение о срочном возвращении из отпусков военнослужащих, поддержавших Фёдорова.