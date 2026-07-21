Жительница Хабаровском края получила наказание за уклонение от уплаты

Исполнительное производство возбудили сотрудники отделения судебных приставов по району имени Лазо, должницу официально уведомили. В качестве меры воздействия ей ограничили выезд из России, однако это не повлияло на ситуацию. Позднее гражданка перестала поддерживать контакт с приставами, в связи с чем её объявили в розыск. Совместно с сотрудниками ОМВД России по району имени Лазо женщину нашли и доставили в подразделение службы судебных приставов.