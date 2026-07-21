Кибератаку на государственные и туристические ресурсы отразили в Абхазии

В Абхазии отразили масштабную кибератаку на государственные и туристические порталы, сообщило Агентство правительственной связи республики.
Атаке подверглись сайты министерств и ведомств, государственные информационные ресурсы, туристические порталы, сервисы бронирования и сайты крупных курортных комплексов.
— Злоумышленники использовали DDoS-атаки, направляя на серверы миллионы ложных запросов в секунду. Кроме того, на отдельных ресурсах были зафиксированы попытки дефейса — подмены легитимной информации фейковыми новостями, — говорится в сообщении.
Наиболее ощутимо атаки затронули туристический сектор. Из-за перебоев временно были недоступны отдельные сервисы онлайн-бронирования, однако их владельцы оперативно перевели обработку заявок в ручной режим и через мессенджеры. В настоящее время большинство ресурсов восстановило работу.
Основной удар пришелся на единственный национальный хостинг-центр Агентства правительственной связи, где размещена большая часть официальных веб-ресурсов республики. Специалисты задействовали резервные мощности и временно ограничили трафик из подозрительных зарубежных подсетей.
Утечки персональных данных граждан и туристов не допущено, критически важные государственные информационные системы продолжают работать в безопасном режиме. В АПС заявили, что столкнулись с профессионально подготовленной кибератакой, которая велась из нескольких географических точек одновременно. Основная цель злоумышленников — подорвать имидж государства, передает «Интерфакс».