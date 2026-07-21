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Вертолёт вылетел за травмированной туристкой в Хабаровском крае

Пострадавшая шла по маршруту вместе с зарегистрированной туристической группой.

Спасатели направились в район имени Полины Осипенко, чтобы эвакуировать 35-летнюю туристку с травмой головы. Женщина пострадала во время похода и нуждается в медицинской помощи, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра вылетел из краевой столицы к месту происшествия. На борту находятся спасатели поисково-спасательного отряда из села Ракитного и бригада территориального центра медицины катастроф.

Пострадавшая шла по маршруту вместе с зарегистрированной туристической группой. Специалисты должны добраться до неё, оценить состояние, оказать помощь и доставить в медицинское учреждение.

Район имени Полины Осипенко — удалённый муниципальный район в центральной части Хабаровского края, граничащий с Амурской областью. Значительная часть территории покрыта тайгой и горными хребтами, поэтому во многие места быстрее всего добраться по воздуху.

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