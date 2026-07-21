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В РФ хотят запретить детям открывать электронные кошельки без согласия родителей: вот как это поможет бороться с мошенниками

ЦБ предложил открывать электронные кошельки детям только с согласия родителей.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят запретить детям и подросткам открывать электронные кошельки и другие платёжные средства без согласия родителей. С таким предложением выступил Центробанк.

«Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы… В рамках пакета “Антифрод 3.0” несовершеннолетним могут запретить регистрировать электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей», — пишет издание «Известия».

Предполагается, что такое условие поможет снизить вовлечение несовершеннолетних в схемы дропперства. При этом эксперты отмечают необходимость чётко определить перечень сервисов, которые подпадут под это правило в случае его принятия. Отмечается, что ограничения не должны затронуть транспортные карты и другие повседневные цифровые инструменты.

Как подросток-курьер отправится в колонию за участие в мошеннической схеме, читайте здесь на KP.RU.

Ранее финэксперт Дмитрий Модель заявил, что 70 процентам людей 14−35 лет предлагали стать дропперами.

Тем временем мошенники начали загонять подростков в долги после предложений о подработке.