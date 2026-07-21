В РФ хотят запретить детям открывать электронные кошельки без согласия родителей: вот как это поможет бороться с мошенниками

Предполагается, что такое условие поможет снизить вовлечение несовершеннолетних в схемы дропперства. При этом эксперты отмечают необходимость чётко определить перечень сервисов, которые подпадут под это правило в случае его принятия. Отмечается, что ограничения не должны затронуть транспортные карты и другие повседневные цифровые инструменты.