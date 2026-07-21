Принимающих антидепрессанты предупредили о повышенном риске теплового удара

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В максимальной зоне риска теплового удара находятся пожилые люди, дети, люди с ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто принимает диуретики, антидепрессанты или бета-блокаторы. Об этом рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии ИМД, заведующий учебной частью кафедры Пироговского Университета Татьяна Пинчук.
«Пожилые люди (особенно старше 65 лет), дети, люди с ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто принимает диуретики, антидепрессанты или бета-блокаторы, находятся в зоне максимального риска. Их естественные механизмы терморегуляции физиологически ослаблены», — сказала Пинчук.
Она добавила, что для профилактики теплового удара всем необходимо избегать пиковой жары, не находиться под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня; активно охлаждаться, стараться проводить не менее двух-трех часов в день в кондиционируемых или хорошо проветриваемых прохладных помещениях, регулярно принимать прохладный душ или делать влажные обтирания шеи, подмышек и паховой области (там крупные сосуды проходят близко к коже).
Также, по словам врача, важно регулярно употреблять чистую воду небольшими глотками, не дожидаясь появления чувства жажды, категорически избегать алкоголя и ограничить кофеин, поскольку они обладают мочегонным эффектом и ускоряют обезвоживание. Среди прочего рекомендуется носить легкую, свободную одежду из натуральных «дышащих» тканей (хлопок, лен) светлых тонов. Головной убор обязателен.
«Если вы заметили у человека спутанность сознания, прекращение потоотделения (кожа становится горячей и сухой), судороги или потерю сознания на жаре — это прямые признаки теплового удара. Немедленно вызывайте скорую помощь. Пока врачи едут, перенесите пострадавшего в тень и начинайте активное охлаждение (холодные компрессы, обтирание водой)», — говорит Пинчук.
Ранее в ряде стран мира были зафиксированы аномально высокие температуры. В Венгрии, например, было 42 градуса, а в Польше — 50. Уровень смертности в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в конце июня вырос более чем в два раза на фоне сильной жары, наблюдавшейся в этот период.