Принимающих антидепрессанты предупредили о повышенном риске теплового удара

Она добавила, что для профилактики теплового удара всем необходимо избегать пиковой жары, не находиться под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня; активно охлаждаться, стараться проводить не менее двух-трех часов в день в кондиционируемых или хорошо проветриваемых прохладных помещениях, регулярно принимать прохладный душ или делать влажные обтирания шеи, подмышек и паховой области (там крупные сосуды проходят близко к коже).