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В Охотском округе из-за паводка перекрыли три региональные дороги

Решение принято в целях обеспечения безопасности водителей и сохранности дорожной инфраструктуры.

Источник: AmurMedia

В связи с резким повышением уровня воды на реках Охотского муниципального округа накануне введены временные ограничения для движения всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Под полный запрет проезда попали следующие участки региональных автодорог:

подъезд к поселку Морской; подъезд к аэропорту рабочего поселка Охотск (с 7 по 13 километры); подъезд к селу Арка (с 8 по 14 километры).

По данным дорожных служб, решение принято в целях обеспечения безопасности водителей и сохранности дорожной инфраструктуры. На местах подтопления уже находятся оперативные бригады, которые осуществляют непрерывный мониторинг паводковой обстановки. Специалисты оценивают состояние дорожного полотна и подмостовых переходов для принятия дальнейших решений о сроках возобновления движения.

Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами. Ориентировочные сроки снятия ограничений будут объявлены после стабилизации гидрологической ситуации.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Охотском округе из‑за обильных осадков уровень воды в реке Кухтуй значительно возрос, что привело к повреждению дорожного полотна на участке трассы с 10 по 13 км «р.п. Охотск — п. Аэропорт».

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