Забравшиеся на шпиль небоскреба в США руферы меняют адвоката: кто представляет их интересы

В начале июля российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Их оперативно задержали. Теперь руферы по ходу следствия решили сменить адвоката, пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Известно, что интересы Ивана Биркуса и Ангелины Николау теперь будет представлять Александра Конлон. Ранее адвокатом пары был Джейсон Крински.
Россияне забрались на небоскреб, чтобы обручиться. Пара водрузила на шпиль баннер с цитатой «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир».
Молодые люди пробрались мимо охраны, чтобы пролезть через технический люк на 102 этаже здания. Там расположена смотровая площадка. На шпиле руферы находились без страховки. Теперь им грозит тюремный срок и высылка из Соединенных Штатов.