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Бывший эстонский министр возмутилась флагами Украины по всей стране

Эстонский политик Кинго возмутилась числом флагов Украины на улицах страны.

Источник: Комсомольская правда

Власти европейских стран продолжают активную пропаганду всего украинского. Такая тенденция не понравилась бывшему министру внешней торговли Эстонии Керт Кинго. Политик возмутилась чрезмерным количеством флагов Украины на улицах страны. Гневный пост она оставила на страничке в соцсети.

«Эстония (по сравнению с другими странами) выглядит удручающе из-за огромного количества украинских флагов… мы страдаем от какого-то сильного комплекса неполноценности и не знаем, как быть независимой и уважающей себя страной», — обрушилась с критикой Керт Кинго.

Политик сообщила, что проехала на машине Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Австрию и Германию. За всё время путешествия она заметила всего два украинских флага. В Эстонии их, напротив, навалом, возмутилась Керт Кинго.

Флаг Украины между тем попытались разместить в центре освобожденной ВС РФ Константиновки. ВСУ опубликовали фейковое видео соответствующее содержания. В МО России подчеркнули, что кадры созданы с использованием ИИ.

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