Спасатели рассказали, сколько минут есть на спасение тонущего человека

«Если человек пошел ко дну, нужно нырнуть, чтобы его найти. Для этого может понадобиться несколько попыток. Обнаружив утопающего, надо взять его за руки или за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, вытащить на поверхность», — порекомендовал представитель ведомства, добавив, что лицо пострадавшего при движении к берегу обязательно должно быть над водой.