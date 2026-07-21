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Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в сезоне, обыграв «СКА-Хабаровск»

«Сине-голубые» обыграли гостей из Хабаровска со счетом 1:0 в матче, состоявшемся на «Волгоград-Арене» в понедельник, 20 июля.

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«Сине-голубые» обыграли гостей из Хабаровска со счетом 1:0 в матче, состоявшемся на «Волгоград-Арене» в понедельник, 20 июля.

Игра получилась напряженной. Еще в концовке первого тайма у «Ротора» был шанс выйти вперед после удачного удара Эммерсона, отправившего мяч за линию ворот, однако судьи не засчитали гол.

Судьба встречи решилась во 2-м тайме. Илья Родионов заработал пенальти, Александр Хубулов точно пробил в ворота. Итог — 1:0.

Следующий матч «Ротор» проведет 27 июля на выезде против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.