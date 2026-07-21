Китайский театр договорился об обменах с Москвой по трем направлениям

Генеральный менеджер театра Ма Миньхуэй, один из ведущих театральных продюсеров Китая, посетил Москву, чтобы отобрать спектакли для китайского проката, и за два дня посетил пять театров. «Двенадцать лет назад мы так же отобрали в России балетную труппу, и она три года гастролировала по более чем 10 городам Китая, — привела пресс-служба АКИ слова менеджера. — Мы уверены, что сможем повторить этот успех».