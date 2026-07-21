Китайский театр договорился об обменах с Москвой по трем направлениям

ШАНХАЙ, 21 июля. /ТАСС/. Китайский театр Taicang Grand Theatre договорился о долгосрочных театральных обменах между Москвой и Шанхаем. Об этом ТАСС рассказали в Агентстве креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры Москвы.
Генеральный менеджер театра Ма Миньхуэй, один из ведущих театральных продюсеров Китая, посетил Москву, чтобы отобрать спектакли для китайского проката, и за два дня посетил пять театров. «Двенадцать лет назад мы так же отобрали в России балетную труппу, и она три года гастролировала по более чем 10 городам Китая, — привела пресс-служба АКИ слова менеджера. — Мы уверены, что сможем повторить этот успех».
По его словам, русский репертуар — балет, опера, музыкальный спектакль — не нуждается в адаптации, потому что язык сцены публика понимает без перевода. Взаимодействие планируется по трем направлениям — классика, современные экспериментальные форматы и мюзиклы. Столичные театры и Taicang Grand Theatre обсудили возможность производить в Китае декорации для московских постановок. Поездка московских театров в Шанхай намечена на ближайшую осень.
«Спектакль — такой же экспортный продукт, как фильм или видеоигра, у него есть права, лицензии и гастрольная экономика, — сказала генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова. — Интерес зарубежных площадок показывает, что московский репертуар конкурентоспособен на внешних рынках, и наша задача — превратить этот интерес в первые контракты».
РФ и КНР в последние годы последовательно наращивают культурные обмены. В 2024 и 2025 годах прошли перекрестные Годы культуры России и Китая — за этот период страны совместно провели более 400 различных мероприятий.