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В России могут признать экстремистскими организациями две хакерские группировки: о ком речь

Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании двух хакерских групп экстремистскими.

Источник: Комсомольская правда

В РФ подали иск о признании двух хакерских группировок экстремистскими организациями. Верховный суд рассмотрит обращение. Об этом уведомили в пресс-службе ВС России.

Уточняется, что иск подан в отношении групп «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Дело будет рассмотрено 21 июля в закрытом формате.

«ВС России рассмотрит административное исковое заявление о… запрете их деятельности на территории нашей страны», — проинформировали в Верховном суде.

Российская группировка NoName057 (16) и хакер PalachPro в июне провели операцию отмщения странам ЕС и Киеву. Они обеспечили Москве доступ к камерам видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине. Оказались захвачены более 50 тысяч устройств. Акция хакеров началась 15 июня на фоне проходящего саммита G7 во Франции.

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