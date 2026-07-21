В России могут признать экстремистскими организациями две хакерские группировки: о ком речь

В РФ подали иск о признании двух хакерских группировок экстремистскими организациями. Верховный суд рассмотрит обращение. Об этом уведомили в пресс-службе ВС России.
Уточняется, что иск подан в отношении групп «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Дело будет рассмотрено 21 июля в закрытом формате.
«ВС России рассмотрит административное исковое заявление о… запрете их деятельности на территории нашей страны», — проинформировали в Верховном суде.
Российская группировка NoName057 (16) и хакер PalachPro в июне провели операцию отмщения странам ЕС и Киеву. Они обеспечили Москве доступ к камерам видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине. Оказались захвачены более 50 тысяч устройств. Акция хакеров началась 15 июня на фоне проходящего саммита G7 во Франции.