Красноярская таможня вошла в тройку регионов по количеству дел о валютных нарушениях

Восемь дел связаны с незаконным переводом денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Еще шесть дел возбудили по фактам контрабанды наличных. Кроме уголовных дел, таможенники Сибири завели 1701 административное дело по итогам проверок валютного контроля. Это на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего таких дел возбудили Красноярская, Алтайская и Иркутская таможни.