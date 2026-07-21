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Красноярская таможня вошла в тройку регионов по количеству дел о валютных нарушениях

За первое полугодие 2026 года таможенные органы Сибири возбудили 14 уголовных дел по валютным преступлениям.

За первое полугодие 2026 года таможенные органы Сибири возбудили 14 уголовных дел по валютным преступлениям. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Восемь дел связаны с незаконным переводом денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Еще шесть дел возбудили по фактам контрабанды наличных. Кроме уголовных дел, таможенники Сибири завели 1701 административное дело по итогам проверок валютного контроля. Это на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего таких дел возбудили Красноярская, Алтайская и Иркутская таможни.

«Более половины таких дел связаны с нарушением валютного законодательства при экспорте леса и лесоматериалов. Чаще всего речь идет о неисполнении резидентом обязательств по внешнеторговому договору в установленный срок и несвоевременном предоставлении участниками ВЭД отчетности по валютным операциям», — отметила начальник отдела валютного контроля СТУ Ольга Сунцова.

Также в управлении сообщили, что за полгода через международные аэропорты Сибири пассажиры пытались незаконно провезти почти 39 млн рублей незадекларированных денег. Это в 3,6 раза больше, чем годом ранее.