Красноярская таможня вошла в тройку регионов по количеству дел о валютных нарушениях

За первое полугодие 2026 года таможенные органы Сибири возбудили 14 уголовных дел по валютным преступлениям. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Восемь дел связаны с незаконным переводом денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Еще шесть дел возбудили по фактам контрабанды наличных. Кроме уголовных дел, таможенники Сибири завели 1701 административное дело по итогам проверок валютного контроля. Это на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего таких дел возбудили Красноярская, Алтайская и Иркутская таможни.
«Более половины таких дел связаны с нарушением валютного законодательства при экспорте леса и лесоматериалов. Чаще всего речь идет о неисполнении резидентом обязательств по внешнеторговому договору в установленный срок и несвоевременном предоставлении участниками ВЭД отчетности по валютным операциям», — отметила начальник отдела валютного контроля СТУ Ольга Сунцова.
Также в управлении сообщили, что за полгода через международные аэропорты Сибири пассажиры пытались незаконно провезти почти 39 млн рублей незадекларированных денег. Это в 3,6 раза больше, чем годом ранее.