Силовики Хабаровского края пресекли действия заключенного-экстремиста

При освобождении из ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России по Хабаровскому краю по окончании предыдущего срока уголовного наказания осуждённый С. был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. В настоящее время он передан сотрудникам УВМ УМВД России по Хабаровскому краю для дальнейшего содержания в центре временного содержания иностранных граждан. Это необходимо на период расследования возбуждённого в отношении фигуранта уголовного дела, а также для организации процедуры его выдворения за пределы Российской Федерации.