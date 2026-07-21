Силовики Хабаровского края пресекли действия заключенного-экстремиста

В результате слаженных действий правоохранительных органов Хабаровского края пресечена противоправная деятельность гражданина Азербайджана, связанная с публичной демонстрацией символики экстремистской организации, сообщает пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
В ходе оперативно‑розыскной деятельности сотрудниками оперативного отдела УФСИН России по Хабаровскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю была задокументирована преступная деятельность осужденного С. Установлено, что, отбывая уголовное наказание в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Хабаровскому краю, он осуществлял публичную демонстрацию символики международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», которое в соответствием с решением Верховного суда РФ признано экстремистским и запрещено в России. Действия осужденного С. квалифицированы по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.
При освобождении из ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России по Хабаровскому краю по окончании предыдущего срока уголовного наказания осуждённый С. был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. В настоящее время он передан сотрудникам УВМ УМВД России по Хабаровскому краю для дальнейшего содержания в центре временного содержания иностранных граждан. Это необходимо на период расследования возбуждённого в отношении фигуранта уголовного дела, а также для организации процедуры его выдворения за пределы Российской Федерации.
Правоохранительные органы продолжают комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения экстремистской идеологии, в том числе в учреждениях уголовно‑исполнительной системы.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске осудили мигрантов за спонсирование террористической организации.