Часть Владивостока останется без холодной воды 22 июля — адреса

Аварийно-ремонтные работы станут причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке в среду, 22 июля, сообщила пресс-служба Примводоканала.
Так, с 09.00 до 20.00 без ХВС останутся жители следующих улиц:
Калинина, 4, 11, 11 а/1, 11 а/2, 11 а/3, 78, 105, 107, 109; Полтавская, 11, 15; Харьковская, 36а; Калинина, 8, 28; Пихтовая 21, 21а, 21б, 26 г, 26б, 26 В, 27, 27а, 29, 35, 35а, 38; Калинина 115, 115а, 115б, 173, 177, 225, 8, 28, частный сектор; Ясеневая 8; Ольховая; Березовая; Дубовая; Краева; Тополевая.