Губернатор Демешин ускорил расселение аварийных домов на гостевом маршруте Хабаровска

Работа по расселению людей из аварийных квартир идет по нацпроекту Президента «Инфраструктура для жизни». В Хабаровском крае действует новая шестилетняя программа: до 2030 года планируется расселить более 84 тысяч квадратных метров и переселить около 6 тысяч человек. На эти цели направлено почти 17 миллиардов рублей. Уже к концу этого года новые квартиры получат более 3 тысяч жителей региона.