Губернатор Демешин ускорил расселение аварийных домов на гостевом маршруте Хабаровска

В Хабаровске расселят ещё 16 аварийных домов, 15 из них на гостевом маршруте по улице Карла Маркса и один в переулке Дьяченко. Новое жильё получат около 120 семей. Такое решение губернатор Дмитрий Демешин принял по итогам субботнего объезда города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дмитрий Демешин в своей работе предпочитает руководствоваться принципом защиты людей. Так, в ходе субботнего объезда губернатор принял важное решение — экстренно включить в программу расселения дополнительно 16 многоквартирных домов, жители которых уже отчаялись переехать в комфортабельное жилье в ближайшие годы. Стоит отметить, что тема расселения аварийного жилья была в повестке губернатор с первых дней работы в регионе. Продвинуться в её решении удалось благодаря помощи Президента РФ и Правительства РФ, поэтому Демешин наращивает темпы расселения в крае.
Построенные в середине прошлого века дома не полежат капитальному ремонту. В этом году новые квартиры получат семьи из домов № 99, 97, 105, 160, 162, 163, 164, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 193, 199 по улице Карла Маркса.
— Мы не просто переселим людей и снесём опасные аварийные здания, мы преобразим целый микрорайон. В рамках комплексного развития территорий здесь появятся новые современные дома, школа на 1100 мест и детский сад на 210 мест, — отметил Дмитрий Демешин.
Все оставшиеся аварийные дома на улице Карла Маркса включат в краевую программу переселения. Ранее был включен только один дом. Остальные 14 предполагалось расселять через механизм комплексного развития территорий — когда застройщик сам строит новое жилье и расселяет людей. Но практика показывает, что на это могут уйти годы, поэтому губернатор Хабаровского края и принял нестандартное решение в интересах людей.
Работа по расселению людей из аварийных квартир идет по нацпроекту Президента «Инфраструктура для жизни». В Хабаровском крае действует новая шестилетняя программа: до 2030 года планируется расселить более 84 тысяч квадратных метров и переселить около 6 тысяч человек. На эти цели направлено почти 17 миллиардов рублей. Уже к концу этого года новые квартиры получат более 3 тысяч жителей региона.