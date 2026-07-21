Партия жареного филе угря не прошла контроль в Приморье

Во время проверки государственный инспектор Службы выявил нарушения в маркировке транспортной и потребительской упаковок. Выяснилось, что на них не указана обязательная для размещения информация. В частности, на коробках нет данных про вид пищевой продукции, сорт или категорию товара, а также массу с соусом и без него.