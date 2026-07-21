Партия жареного филе угря не прошла контроль в Приморье

16 июля инспекторы Россельхознадзора приостановили ввоз партии мороженого жареного филе угря. Груз весом 44 тонны прибыл из Китая. Товар досмотрели на складе временного хранения Владивостокского пограничного ветеринарного пункта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Во время проверки государственный инспектор Службы выявил нарушения в маркировке транспортной и потребительской упаковок. Выяснилось, что на них не указана обязательная для размещения информация. В частности, на коробках нет данных про вид пищевой продукции, сорт или категорию товара, а также массу с соусом и без него.
«Принято решение о запрете выпуска партии мороженого жареного филе угря весом 44 тонны в связи с выявленными нарушениями Единых ветеринарно-санитарных требований», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
На основании действующего законодательства России дальнейшее движение партии приостановлено до устранения нарушений.