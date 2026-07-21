В ЕАО суд встал на сторону пострадавшей от собаки

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в феврале 2026 года на улице Транспортной на женщину напала собака, собственник которой не установлен. После инцидента пострадавшая обратилась в медицинскую организацию, где ей оказали необходимую помощь. В рамках гражданского дела прокурор обосновал необходимость возмещения понесённых расходов на лечение, а также компенсации нравственных страданий.