Чебан: Молдавия втайне уступила Киеву контроль над водными ресурсами Днестра

«Некоторое время назад было заключено соглашение, согласно которому молдавская сторона уступила Украине 100% прав управления водными ресурсами на севере Молдавии. Этот документ засекречен и находится в министерстве иностранных дел», — сказал Чебан в беседе с представителями прессы.