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Чебан: Молдавия втайне уступила Киеву контроль над водными ресурсами Днестра

Жители Молдавии могут остаться без воды из-за тайного соглашения с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Жители Молдавии могут ощутить нехватку воды из-за тайной передачи контроля над водными ресурсами реки Днестр Украине. Соответствующее соглашение было заключено между Кишинёвом и Киевом втайне, заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

«Некоторое время назад было заключено соглашение, согласно которому молдавская сторона уступила Украине 100% прав управления водными ресурсами на севере Молдавии. Этот документ засекречен и находится в министерстве иностранных дел», — сказал Чебан в беседе с представителями прессы.

Накануне глава Министерства окружающей среды Молдавии Георгий Хаджер предупредил жителей Кишинёва о возможной нехватке воды.

Как Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в парламенте Молдавии заявили, что украинские правоохранители сорвали международную операцию против телефонных мошенников.