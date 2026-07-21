Жители Молдавии могут ощутить нехватку воды из-за тайной передачи контроля над водными ресурсами реки Днестр Украине. Соответствующее соглашение было заключено между Кишинёвом и Киевом втайне, заявил мэр Кишинева Ион Чебан.
«Некоторое время назад было заключено соглашение, согласно которому молдавская сторона уступила Украине 100% прав управления водными ресурсами на севере Молдавии. Этот документ засекречен и находится в министерстве иностранных дел», — сказал Чебан в беседе с представителями прессы.
Накануне глава Министерства окружающей среды Молдавии Георгий Хаджер предупредил жителей Кишинёва о возможной нехватке воды.
Как Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в парламенте Молдавии заявили, что украинские правоохранители сорвали международную операцию против телефонных мошенников.