Премьер Британии Бернэм представил состав нового правительства

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм представил состав нового правительства, сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.
Главой МИД стал Эд Милибэнд, министром обороны — Уэз Стритинг, финансов — Джон Хили, главой МВД осталась Шабана Махмуд. Министром юстиции назначен Алекс Норрис, здравоохранения — Иветт Купер, труда и пенсий — Пэт Макфэдден, бизнеса — Джонатан Рейнолдс, образования — Люси Пауэлл, транспорта — Хейди Александер.
Министром энергетики стала Миатта Фанбулле, окружающей среды — Анджела Игл, канцлером герцогства Ланкастерского — Луиз Хейг, жилищного строительства — Анджела Рэйнер, цифровых технологий и культуры осталась Лиза Нэнди.
Министрами по делам Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии стали Крис Брайант, Стивен Киннок и Даглас Александер соответственно. Лидером Палаты общин остался Алан Кэмпбелл, лидером Палаты лордов — Анджела Смит. Парламентским организатором назначена Аннелиз Миджли, генпрокурором — Элли Ривс.
Бернэм занял пост премьера 20 июля, сменив Кира Стармера, который ушел в отставку после поражения лейбористов на местных выборах в мае, передает ТАСС.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона при нем не изменится и останется «непоколебимой». Он отметил, у президента Украины Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в позиции Соединенного Королевства.