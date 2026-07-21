Премьер Британии Бернэм представил состав нового правительства

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона при нем не изменится и останется «непоколебимой». Он отметил, у президента Украины Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в позиции Соединенного Королевства.