Жара может помешать зачатию: Врач назвала ошибку, которую летом совершают многие пары

Ранее Life.ru писал, что врачи всё чаще выявляют снижение овариального резерва у женщин значительно раньше, чем это считалось нормой. Если раньше подобные изменения чаще наблюдались после 40 лет, то сегодня признаки истощения запаса яйцеклеток специалисты обнаруживают уже в возрасте 30−35 лет, а иногда и раньше.